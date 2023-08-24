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    В мире

    Суд в Москве заочно приговорил израильтянина Максима Каца к восьми годам колонии за "фейки" о российской армии

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    Суд в Москве заочно приговорил израильтянина Максима Каца к восьми годам колонии за
    Wikipedia.org. Фото: Максим Тиньков

    В четверг, 24 августа, Басманный суд Москвы заочно приговорил оппозиционера и блогера Максима Каца, проживающего в Израиле, к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в "распространении ложной информации про действия вооруженных сил РФ" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает агентство "Интерфакс".

    Кроме того, по приговору Кацу на четыре года запрещено "администрировать интернет-ресурсы".

    Срок наказания Кацу будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию, говорится в сообщении.

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    Уголовное дело против Максима Каца было возбуждено 7 апреля 2022 года. В октябре 2002 года Максим Кац был объявлен в розыск на территории РФ, 9 марта 2023 года следствие объявило его в международный розыск. 23 марта этого года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Максима Каца.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Марта 2023
    Блогер Максим Кац, находящийся в Израиле, заочно арестован Басманным судом за "фейки" об армии РФ
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