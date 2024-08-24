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Мир

Взрыв возле синагоги на юге Франции признан попыткой теракта

время публикации: 24 августа 2024 г., 14:45 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 15:19
Взрыв возле синагоги на юге Франции признан попыткой теракта
AP Photo/Oleg Cetinic

Взрыв и последовавший за ним пожар возле синагоги "Бейт Яаков" в городе Ла Гранд-Мотт на юге Франции признаны попыткой террористического нападения, сообщает France bleu.

Расследованием инцидента занялась Национальная антитеррористическая прокуратура. Глава МВД Франции Жеральд Дерманен призвал усилить охрану еврейских объектов в стране.

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.

В момент инцидента в синагоге никого не было.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 августа 2024

На юге Франции преступник взорвал баллон с газом рядом с синагогой