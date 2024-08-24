Взрыв возле синагоги на юге Франции признан попыткой теракта

Взрыв и последовавший за ним пожар возле синагоги "Бейт Яаков" в городе Ла Гранд-Мотт на юге Франции признаны попыткой террористического нападения, сообщает France bleu.

Расследованием инцидента занялась Национальная антитеррористическая прокуратура. Глава МВД Франции Жеральд Дерманен призвал усилить охрану еврейских объектов в стране.

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.

В момент инцидента в синагоге никого не было.