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Мир

На юге Франции преступник взорвал баллон с газом рядом с синагогой

время публикации: 24 августа 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 12:23
На юге Франции преступник взорвал баллон с газом рядом с синагогой
AP Photo/Sebastian Scheiner

В субботу, 24 августа, утром, в городе Ла Гранд-Мотт, морском курорте на юге Франции, рядом с синагогой "Бейт Яаков", прогремел взрыв и начался пожар, сообщает France24.

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило незначительный ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.

Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, убегающего с места происшествия непосредственно перед взрывом. Начато расследование инцидента.

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