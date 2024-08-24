На юге Франции преступник взорвал баллон с газом рядом с синагогой

В субботу, 24 августа, утром, в городе Ла Гранд-Мотт, морском курорте на юге Франции, рядом с синагогой "Бейт Яаков", прогремел взрыв и начался пожар, сообщает France24.

В результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило незначительный ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.

Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, убегающего с места происшествия непосредственно перед взрывом. Начато расследование инцидента.