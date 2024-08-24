В Германии ищут террориста, убившего участников фестиваля в Золингене

По состоянию на утро 24 августа, правоохранительные органы Германии продолжают розыск террориста, совершившего в Золингене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия, на западе страны) нападение с ножом на гостей фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города, передает агентство DPA.

В результате теракта три человека были убиты. Еще семь человек получили ранения. Состояние пяти раненых от средней тяжести до тяжелого.

По информации Bild.de, 23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе отменены. Местных жителей попросили не покидать дома и избегать посещения центра города.

Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Bild.de пишет, что следственные органы классифицируют это преступление как теракт. Отметим, что при этом гражданские чиновники избегают определения "теракт", комментируя данное трагическое происшествие.