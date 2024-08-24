Теракт на западе Германии, есть погибшие и раненые

В Золингене, на западе Германии, произошло нападение с ножом на гостей фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города.

По информации Bild.de, около 21:45 мужчина с ножом ударил нескольких человек. Сообщается о трех погибших, еще семь человек получили ранения, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе отменены. Местных жителей попросили не покидать дома и избегать посещения центра города.

Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Bild.de пишет, что следственные органы классифицируют это преступление как теракт.