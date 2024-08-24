Теракт на западе Германии, есть погибшие и раненые
время публикации: 24 августа 2024 г., 01:37 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 01:40
В Золингене, на западе Германии, произошло нападение с ножом на гостей фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города.
По информации Bild.de, около 21:45 мужчина с ножом ударил нескольких человек. Сообщается о трех погибших, еще семь человек получили ранения, состояние троих из них оценивается как тяжелое.
Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе отменены. Местных жителей попросили не покидать дома и избегать посещения центра города.
Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.
Bild.de пишет, что следственные органы классифицируют это преступление как теракт.
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