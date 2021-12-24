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NEWSru.co.il :: В мире24 декабря 2021 г., 09:38

Пожар на пароме в Бангладеш, десятки погибших

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Пожар на пароме в Бангладеш, десятки погибших

В пятницу, 24 декабря, в результате пожара на пароме, который плыл по реке Суганда на юге Бангладеш, погибли не менее 38 человек. Более 70 получили ожоги и другие травмы, передает агентство Reuters.

По данным местных властей, на пароме, который следовал из Дакки в Баргуну, находились около 800 человек.

Полиция отмечает, что некоторые пассажиры погибли от огня, другие утонули, пытаясь добраться до берега вплавь.


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