Пожар на пароме в Бангладеш, десятки погибших
В пятницу, 24 декабря, в результате пожара на пароме, который плыл по реке Суганда на юге Бангладеш, погибли не менее 38 человек. Более 70 получили ожоги и другие травмы, передает агентство Reuters.
По данным местных властей, на пароме, который следовал из Дакки в Баргуну, находились около 800 человек.
Полиция отмечает, что некоторые пассажиры погибли от огня, другие утонули, пытаясь добраться до берега вплавь.
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