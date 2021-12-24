В Лос-Анджелесе при нейтрализации подозреваемого полицейские случайно застрелили девочку

В Южном Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) полицейские открыли огонь по мужчине, напавшего на женщину и нанесшего ей телесные повреждения. Нападавший был застрелен. При этом одна из пуль пробила гипсокартонную перегородку раздевалки и смертельно ранила 14-летнюю девочку, передает агентство Associated Press.

По данным следствия, девочка примеряла одежду рядом со своей матерью, которая в результате стрельбы не пострадала.

Начато расследование.

Отметим, что полицейские стреляли в магазине одежды, где в канун Рождества было много посетителей.