В Лос-Анджелесе при нейтрализации подозреваемого полицейские случайно застрелили девочку
В Южном Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) полицейские открыли огонь по мужчине, напавшего на женщину и нанесшего ей телесные повреждения. Нападавший был застрелен. При этом одна из пуль пробила гипсокартонную перегородку раздевалки и смертельно ранила 14-летнюю девочку, передает агентство Associated Press.
По данным следствия, девочка примеряла одежду рядом со своей матерью, которая в результате стрельбы не пострадала.
Начато расследование.
Отметим, что полицейские стреляли в магазине одежды, где в канун Рождества было много посетителей.
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