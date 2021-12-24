Пять женщин обвиняют в сексуальном насилии актера Криса Нота из "Секса в большом городе"

Пять женщин обвиняют в сексуальном насилии известного американского актера Криса Нота, исполнителя одной из главных ролей в сериале "Секс в большом городе".

Обвинения против Нота через издание Hollywood Reporter первыми выдвинули 40-летняя "Зои" (работница сферы развлечений) и 31-летняя "Лили" (журналистка, ранее работавшая в ночном клубе). Эти женщины, не знакомые друг с другом, утверждают, что были изнасилованы Крисом Нотом в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.

Нот назвал эти обвинения ложными.

После первой публикации еще одна женщина обвинила Криса Нота в сексуальных домогательствах.

Исполнительницы главных ролей в сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением в поддержку предполагаемых жертв.

На этой неделе на страницах того же издания Hollywood Reporter еще две женщины, певица и актриса, обвинили Криса Нота в сексуальном насилии.

По большинству выдвигаемых обвинений срок давности по преступлениям сексуального характера истек. Но публикация этих заявлений нанесла значительный ущерб карьере Нота. В частности, актера уволили из сериала "Уравнитель".