В Оренбургской области суд вынес приговор по делу священника, воспитавшего 72 ребенка

Суд Саракташского района Оренбургской области приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима основателя и бывшего настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия 57-летнего Николая Стремского, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 11 приемных детей, сообщает "Медуза".

Помимо этого, Стремскому на 20 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с работой с детьми. Также его лишили ордена "Родительская слава" – государственной награды, которую вручают за большие заслуги в воспитании детей. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и назначил им компенсации в размере от 300 тысяч рублей (по другим данным, от 400 тысяч) до 4,9 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Стремский не признал вину.

Николая Стремского признали виновным по восьми статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к ним, развратные действия, истязание, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением. Также его признали виновным в незаконном обороте спецсредств, предназначенных для скрытого получения информации, и в том, что он систематически спаивал детей.

Николай Стремский – глава одной из самых многодетных российских семей, на воспитании которой с начала 1990-х годов находились 72 приемных ребенка. К моменту его ареста в сентябре 2019 года большинство детей жили самостоятельно. На время следствия РПЦ запретила Стремского в служении.