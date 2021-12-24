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NEWSru.co.il :: В мире24 декабря 2021 г., 20:24

Минюст РФ включил в реестр иноагентов два ЛГБТ-объединения

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Минюст РФ включил в реестр иноагентов два ЛГБТ-объединения

Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов группу ЛГБТ+ "Реверс" и ЛГБТ-инициативную группу "Выход", сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать четвертого декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход", - говорится в сообщении.

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