Минюст РФ включил в реестр иноагентов два ЛГБТ-объединения
Минюст РФ включил в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов группу ЛГБТ+ "Реверс" и ЛГБТ-инициативную группу "Выход", сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать четвертого декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход", - говорится в сообщении.
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