Дело о пожаре в Кемерово: вынесен приговор гендиректору компании, реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня"

В пятницу, 24 декабря, Никита Чередниченко – генеральный директор строительной компании "ИСК Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово, где в результате пожара более трех лет назад погибли 60 человек – был приговорен к 15 годам колонии строгого режима, передает РИА Новости.

Гособвинение запросило для Чередниченко, который обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), 18 лет строгого режима.

По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.

Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.

Напомним, что 29 октября Заводский районный суд в городе Кемерово вынес приговоры по делу о гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова была приговорена к 14 годам лишения свободы. Генеральный директор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок была приговорена к 13,5 года лишения свободы. Руководитель тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин был осужден на 6 лет лишения свободы. Начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В кинозалах на четвертом этаже, где возникло возгорание, на дневном сеансе находилось множество взрослых и детей. Десяткам людей удалось спастись. Взрослые спасали детей, а потом возвращались, чтобы спасти других, некоторые из них погибли. Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Тушение пожара продолжалось более суток. Для тушения пожара и поисково-спасательной операции были задействованы более 500 сотрудников МЧС России. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них – дети.