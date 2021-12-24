Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе помилована в рамках "новогодней амнистии"

В пятницу, 24 декабря, правительство Южной Кореи объявило о специальном помиловании экс-президента Пак Кын Хе, отбывающей 22-летний тюремный срок за коррупцию, сообщает агентство "Ренхап".

Имя 69-летней Пак Кын Хе было включено в список из 3094 помилованных, которых планируется освободить в канун Нового года.

Решение об амнистии экс-президента было принято в связи с ухудшением ее здоровья.

Правительство Южной Кореи заявило, что амнистия должна помочь преодолению общенационального кризиса, вызванного пандемией коронавирусного заболевания COVID-19, и послужить единству нации.

Пак Кын Хе вступила в должность 25 февраля 2013 года. Она стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом. В октябре 2016 года выяснилось, что на протяжении нескольких лет Пак Кын Хе посвящала в государственные дела свою подругу Чхве Сун Силь, которая влияла на ход принятия государственных решений и оказывала давление на крупные компании с тем, чтобы они перечисляли деньги в подконтрольные ей фонды. Таким образом были получены десятки миллионов долларов. 10 марта 2017 года по решению Конституционного суда, утвердившего импичмент, Пак Кын Хе была отстранена от должности. 30 марта 2017-го она была арестована по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче секретной информации людям, не являвшимся госслужащими. 6 апреля 2018 года суд в Южной Корее признал экс-президента Пак Кын Хе виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Она была приговорена к тюремному заключению сроком на 24 года и штрафу в размере 17 миллионов долларов. Обвинение просило приговорить ее к 30 годам тюрьмы. Экс-президент отрицала свою вину. В результате апелляции срок лишения свободы был сокращен до 22 лет.