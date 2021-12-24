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NEWSru.co.il :: В мире24 декабря 2021 г., 18:31

В забор генконсульства РФ во Львове бросили "коктейль Молотова". МИД РФ: это теракт

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В забор генконсульства РФ во Львове бросили "коктейль Молотова". МИД РФ: это теракт

Во Львове в ночь на 24 декабря неизвестный правонарушитель бросил в ограждение Генерального консульства Российской Федерации бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщает УНИАН.

В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

МИД РФ назвал инцидент "террористическим актом". Временный поверенный в делах Украины в РФ был вызван в МИД для заявления протеста в связи с нападением на российское генконсульство во Львове.


"Данный опасный инцидент со стороны украинских властей является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года. Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - говорится в сообщении российского МИДа.

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