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NEWSru.co.il :: В мире24 декабря 2021 г., 17:39

США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран, введенные из-за "омикрона"

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США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран, введенные из-за "омикрона"

США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран, введенные из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал CNN.

Ограничения планируется снять 31 декабря.

С момента регистрации первого случая "омикрона" в США в начале декабря этот штамм, отличающийся повышенной вирулентностью, уже стал доминирующим в США.

Запрет на въезд в США в настоящее время касается ЮАР, где "омикрон" обнаружили впервые, также в список входят Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия и Эсватини (бывший Свазиленд).


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