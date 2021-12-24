США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран, введенные из-за "омикрона"

США снимут ограничения на въезд из 8 африканских стран, введенные из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал CNN.

Ограничения планируется снять 31 декабря.

С момента регистрации первого случая "омикрона" в США в начале декабря этот штамм, отличающийся повышенной вирулентностью, уже стал доминирующим в США.

Запрет на въезд в США в настоящее время касается ЮАР, где "омикрон" обнаружили впервые, также в список входят Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия и Эсватини (бывший Свазиленд).