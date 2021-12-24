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NEWSru.co.il :: В мире24 декабря 2021 г., 13:49

Умер народный артист России Владимир Татосов

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Владимир Татосов

В пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге в возрасте 95 лет умер популярный актер, народный артист РСФСР Владимир Татосов, сыгравший множество ролей в театре и кино. О его смерти сообщил Союз кинематографистов России.

Владимир Татосов. Краткая биография


Родился 10 мая 1926 года в Москве в армянской семье. Детство провёл в Баку. В 1941 году поступил в спецшколу военно-воздушных сил города Свердловска, где проучился около двух лет. Участвовал в курсантской самодеятельности. Комиссар спецшколы, увидев его на сцене, порекомендовал ему поступать в театральное училище.

В 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. В 1947 году был принят в труппу Ленинградского театра комедии, спустя некоторое время перешёл в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола. В 1963 году стал артистом Большого академического драматического театра. В 1971 году перешёл на киностудию "Ленфильм". В 1993 году вновь стал актёром Санкт-Петербургского академического театра комедии. Служил также в театрах "Балтийский дом", "Приют комедианта" и "Антреприза имени Андрея Миронова". Много выступал на эстраде, лауреат Всероссийских и Всесоюзных конкурсов артистов эстрады, работал вместе с Аркадием Райкиным.

Снялся в более чем 115 фильмах и сериалах, в том числе: "Шестое июля", "Крах инженера Гарина", "Крах операции "Террор"", "Гобсек", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается" и другие. Озвучил множество иностранных фильмов.

В 2005 году вышла его автобиографическая книга "А мне летать охота".

Скончался 24 декабря 2021 в Санкт-Петербурге.


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