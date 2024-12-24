В США прошли американо-израильские учения CyberDome

На прошлой неделе в США завершились совместные американо-израильские учения CyberDome, в рамках которых в течение примерно двух недель отрабатывались действия по киберзащите.

Учения посетил глава Управления информационных технологий, коммуникаций и кибернетической обороны ЦАХАЛа генерал-майор Авиад Даган.

Учения по киберзащите CyberDome проводились релевантными структурами армий США и Израиля в девятый раз.

Сценарии, которые отрабатывались в ходе учений, не раскрываются.