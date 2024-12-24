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Мир

В США прошли американо-израильские учения CyberDome

время публикации: 24 декабря 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 12:14
В США прошли американо-израильские учения CyberDome
Пресс-служба ЦАХАЛа

На прошлой неделе в США завершились совместные американо-израильские учения CyberDome, в рамках которых в течение примерно двух недель отрабатывались действия по киберзащите.

Учения посетил глава Управления информационных технологий, коммуникаций и кибернетической обороны ЦАХАЛа генерал-майор Авиад Даган.

Учения по киберзащите CyberDome проводились релевантными структурами армий США и Израиля в девятый раз.

Сценарии, которые отрабатывались в ходе учений, не раскрываются.

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