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Мир

Южнокорейская оппозиция угрожает импичментом преемнику отстраненного президента

Корея
время публикации: 24 декабря 2024 г., 10:11 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 10:19
Южнокорейская оппозиция угрожает импичментом преемнику отстраненного президента
AP Photo/Ahn Young-joon

Находящаяся в оппозиции Демократическая партия Кореи пригрозила импичментом исполняющему обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су, если он будет препятствовать расследованию против своего предшественника Юн Сук Йоля.

Юн Сук Йоль был отстранен от власти в результате импичмента после неудавшейся попытки ввести в стране военное правление. Окончательное решение по вопросу отстранения должен вынести Конституционный суд. Обязанности главы государства перешли к премьер-министру Хан Дак Су.

Оппозиция, располагающая парламентским большинством, добилась принятия закона о назначении специального следователя с целью выдвинуть против Юна и его окружения обвинений в мятеже. Хан отказывается утверждать этот закон.

Оппозиционеры называют Хан Дак Су пособником отстраненного президента. Правящая "Партия сила народа" заявляет, что нет необходимости создавать специальную юридическую инстанцию, добавляя, что Демократическая партия фактически взяла нового главу государства в заложники.

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