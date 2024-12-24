x
24 декабря 2024
|
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2024
|
24 декабря 2024
|
последняя новость: 12:22
24 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Обвинение в РФ запросило для Татьяны Лазаревой 6,5 лет лишения свободы заочно

Суд
Россия
время публикации: 24 декабря 2024 г., 12:22 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 12:30

Государственное обвинение попросило приговорить к 6,5 годам лишения свободы заочно телеведущую Татьяну Лазареву по делу о пропаганде терроризма. Дело рассматривается 2-м Западным окружным военным судом.

Лазарева находится за пределами России. 17 июня 2024 года стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой.

Согласно материалам дела, она "публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив, таким образом, публичное оправдание терроризма".

Санкция по данной статье обвинения предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Вину Лазарева не признала.

Дело было заведено по доносу депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. В мае 2024 года Альшевских требовал от МВД РФ проверить "высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации".

Изначально МВД не нашло нарушений закона в словах Лазаревой, однако после дополнительной лингвистической экспертизы силовики решили, что заявления телеведущей "содержат сведения, направленные на оправдание террористической деятельности".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июля 2024

Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по обвинению в "оправдании терроризма"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 июня 2024

Власти РФ внесли в список "террористов и экстремистов" телеведущую Татьяну Лазареву
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2024

В РФ на Татьяну Лазареву по доносу депутата завели уголовное дело об "оправдании терроризма"