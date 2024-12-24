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Мир

Нелегал из Гватемалы обвинен в жестоком убийстве женщины в метро в Нью-Йорке

Убийства
США
Нью-Йорк
время публикации: 24 декабря 2024 г., 06:08 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 06:20
Нелегал из Гватемалы обвинен в жестоком убийстве женщины в метро в Нью-Йорке
New York Police Department via AP

В понедельник, 23 декабря, 33-летнему Себастьяну Сапете-Калилу – гражданину Гватемалы, незаконно находившемуся на территории США – были предъявлены обвинения в жестоком убийстве женщины в вагоне метро в Нью-Йорке.

По данным следствия, обвиняемый поджег одежду уснувшей в метро женщины, а потом сидел напротив и наблюдал, как она горит, передает CNN.

От полученных ожогов женщина скончалась.

Имя жертвы официально не объявлено. Однако в соцсетях называют имя погибшей: Амелия Картер, ей было 29 лет.

Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес назвал убийство женщины "ужасным и бессмысленным актом насилия".

Известно, что Себастьян Сапета-Калил был задержан пограничниками в Аризоне 1 июня 2018 года и выслан в Гватемалу. Однако позже он незаконно вернулся в США и находился в стране шесть лет.

Мир
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