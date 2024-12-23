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Мир

Франсуа Байру огласил состав нового правительства Франции: четвертого за год

Франция
время публикации: 23 декабря 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 21:18
Франсуа Байру огласил состав нового правительства Франции: четвертого за год
Ludovic Marin/Pool photo via AP

Премьер-министр Франции 73-летний Франсуа Байру представил в понедельник, 23 декабря, новое правительство, четвертое правительство Франции за последний год. В кабинет министров вошли как новые имена, так и министры, оставшиеся от администрации его предшественника Мишеля Барнье, продержавшегося у власти всего три месяца.

Байру, 73-летний ветеран французского центризма и один из первых сторонников президента Эммануэля Макрона, фактически заставил Макрона назначить его на прошлой неделе.

Как отмечает Politico, добиться широкой коалиции Франсуа Байру не удалось, поскольку его попытки привлечь к участию в правительстве левоцентристскую социалистическую партию успехом не увенчались.

На ключевых постах в новом правительстве Франции центристы и консерваторы. Министром иностранных дел станет Жан-Ноэль Барро, министерство обороны возглавит Себастьян Лекорню, министром экономики и финансов станет Эрик Ломбар, министром внутренних дел – Брюно Ретайо, министерство экологии получит Аньес Панье-Рюнаше, министром юстиции назначен Жеральд Дарманен.

Мир
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