На острове Ява пробудился вулкан Раунг, это может привести к проблемам с доступом на Бали
время публикации: 24 декабря 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 16:42
В восточной части острова Ява пробудился вулкан Раунг и выбросил облако пепла. Ожидаются ограничения авиасообщения с островом Бали. Возможны проблемы и доступностью острова Ламбок.
Власти Индонезии о пострадавших пока не сообщают.
Бали – популярный среди западных туристов курорт.
Раунг – действующий стратовулкан на востоке острова Ява, в провинции Восточная Ява, в 180 километрах к западу от города Сурабая. Высота 3332 метров над уровнем моря. Сложен андезитовыми и базальтовыми лавами. На вершине – кальдера диаметром около 2 км, глубиной до 600 м. Из-за последнего извержения в августе 2015 года был закрыт международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали.
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