Американские военные сообщили, что Санта-Клаус отправился в путь

Накануне Рождества по грегорианскому календарю Санта-Клаус вылетел с Северного Полюса, чтобы раздать подарки детям и взрослым – даже тем, кто в заканчивающемся году вели себя не очень хорошо. За перемещениями можно следить на специальном сайте, созданном Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Он едет на красных санях, запряженных восьмеркой оленей, путь которым указывает девятый – знаменитый Рудольф. Санта облетает Океанию, Австралию, Азию, Африку, Европу, Северную, Центральную и Южную Америку. Все это время военные ведут подсчет розданных им подарков.

NORAD следит за рождественским полетом Санты уже семь десятилетий. Как утверждается, при этом используются данные со спутников, радаров, а на североамериканском участке пути его сопровождают самолеты ВВС США – рождественский дед благородно придерживает оленей, когда летчики отстают.