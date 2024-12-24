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Мир

Пожар на Эйфелевой башне в Париже, эвакуировано более 1000 туристов

Пожары
Париж
время публикации: 24 декабря 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 14:53
Пожар на Эйфелевой башне в Париже, эвакуировано более 1000 туристов
AP Photo/Nick Ut

Около 1200 человек были эвакуированы с Эйфелевой башни после того, как возник пожар в одной из шахт лифта, между первым и вторым уровнями знаменитой парижской достопримечательности. Пострадавших не было.

Как сообщает Euronews, пожарным удалось установить контроль над пламенем. При этом было задействовано специальное оборудование. По первоначальной информации, причиной возгорания стал перегрев кабеля лифта. Не исключается и короткое замыкание.

Напомним, что всего несколько недель назад после пятилетней реставрации открылся для широкой публики Собор Парижской богоматери – один из самых известных храмов христианского мира. В 2019 году ему был нанесен значительный ущерб в результате пожара, причину которого так и не установили.

Мир
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