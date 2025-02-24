Взрыв в консульстве России в Марселе

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сообщил, что в здании дипломатической миссии произошел взрыв. На место прибыли пожарные и полиция.

По первоначальной информации, во двор представительства были брошены бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет.

"Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта. Это серьезное происшествие, которое требует немедленного и всестороннего расследования", – заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Ранее о взрыве в районе консульства сообщили французские СМИ. При этом отмечалось, что по соседству расположено еще несколько дипломатических представительств.