У Папы Франциска выявлена почечная недостаточность

Зал печати Святейшего престола выступил с заявлением о здоровье 88-летнего Папы Римского Франциска. У понтифика выявлена почечная недостаточность, его состояние крайне тяжелое.

"Папа остается в критическом состоянии, однако у него больше не наблюдается респираторных кризисов. Анализ крови показал начальную, умеренную стадию почечной недостаточности, которая на данный момент находится под контролем", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что папа, продолжающий получать кислород, принял участие в мессе с участием ухаживающего за ним медицинского персонала. Служба прошла в его покоях в больнице.