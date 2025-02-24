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Мир

У Папы Франциска выявлена почечная недостаточность

время публикации: 24 февраля 2025 г., 10:14 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 10:17
У Папы Франциска выявлена почечная недостаточность
AP Photo/Andrew Medichini

Зал печати Святейшего престола выступил с заявлением о здоровье 88-летнего Папы Римского Франциска. У понтифика выявлена почечная недостаточность, его состояние крайне тяжелое.

"Папа остается в критическом состоянии, однако у него больше не наблюдается респираторных кризисов. Анализ крови показал начальную, умеренную стадию почечной недостаточности, которая на данный момент находится под контролем", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что папа, продолжающий получать кислород, принял участие в мессе с участием ухаживающего за ним медицинского персонала. Служба прошла в его покоях в больнице.

Мир
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