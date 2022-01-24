Умер знаменитый французский дизайнер Тьерри Мюглер

В воскресенье, 23 января, в возрасте 73 лет умер знаменитый французский дизайнер, основатель модного дома Тьерри Мюглер. Сообщение о его смерти было опубликовано на его официальной странице в Instagram. Информация подтверждена пресс-службой Мюглера.

Его агент Жан-Батист Ружо сообщил, что смерть была внезапной.

СМИ со ссылкой на близких дизайнера пишут, что причиной смерти стал СПИД.

Манфред Тьерри Мюглер. Краткая биография

Родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге (Франция). В детстве увлекался рисованием и танцами. В 14-летнем возрасте начал выступать в составе балетной труппы Рейнской оперы и учиться дизайну интерьера в Страсбургской школе декоративного искусства.

После окончания учебы работал дизайнером-фрилансером в Париже. В 1973-м представил свою первую коллекцию одежды Café de Paris, а в 1974-м запустил свой персональный лейбл Thierry Mugler.

Его экстравагантный фантастический стиль привлекал многих супермоделей и знаменитостей из мира шоу-бизнеса. В показах его коллекций участвовали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, в его костюмах играла Деми Мур в "Непристойном предложении" (1993), его платья носили Мадонна, Леди Гага, Меган Фокс, Ирина Шейк, Ева Мендес и Ким Кардашьян.

В 90-х Мюглер нашел себя и в парфюмерном бизнесе, создав собственный аромат Angel, который стал необычайно популярным.

К началу 2000-х модные бренды Мюглера оказались неконкурентными, и он ушел из индустрии моды, сосредоточившись на творческих проектах.

И все же знаменитости продолжали время от времени появляться в костюмах от Мюглера. Так, например, несколько лет назад в его винтажном платье (из коллекции 1995 года) появилась на церемонии "Грэмми" певица Cardi B, а в 2019-м на церемонии Hollywood Beauty Awards в платье этого дизайнера вышла Ким Кардашьян.

Когда стало известно о смерти Тьерри Мюглера, канадская супермодель Линда Евангелиста опубликовала фотографию, на которой она предстала в сверкающем одеянии из осенне-зимней коллекции Mugler 1995 года.