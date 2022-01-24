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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 07:18

Власти США дали указания семьям дипломатов покинуть Украину, Байден взвешивает усиление американских войск в Европе

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США дали указания семьям дипломатов покинуть Украину, Байден взвешивает усиление американских войск в Европе

Госдепартамент США дал указание семьям американских дипломатов, работающих в Украине, немедленно покинуть страну в связи с нарастанием напряженности в регионе.

Персонал американского посольства в Киеве, не выполняющий жизненно важные функции, получил разрешение покинуть Украину.

Рекомендации покинуть Украину опубликованы для всех американских граждан, которые находятся на территории этой страны.

Государственный департамент США также опубликовал предупреждение для американских граждан с рекомендацией не ездить в настоящий момент в Россию и Украину.


При этом, как сообщает  Reuters, президент США Джо Байден взвешивает усиление американских вооруженных сил в Восточной Европе.

Напомним, к российско-украинской границе стянуты около ста тысяч российских военнослужащих. При этом Москва продолжает утверждать, что не намеревается предпринять военные действия против Украины.

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