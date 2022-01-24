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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 14:56

В Осло начались переговоры талибов с западными странами

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В Осло начались переговоры талибов с западными странами

В Осло проходит конференция по ситуации в Афганистане с участием представителей движения "Талибан" и делегаций западных стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, а также Евросоюза и афганских гражданских активистов.

Участники подчеркивают: встреча не означает официального признания талибов в качестве новых властей Афганистана. Их основная задача – содействовать предотвращению гуманитарной катастрофы в стране, которая до ее захвата талибами зависела от иностранной помощи.

23 января представители "Талибана" встречались с покинувшими Афганистан активистами, среди которых были и женщины. Обсуждались права человека, в том числе - права женщин. Одна из участниц, Джамила Афгани, рассказала, что встреча значительно содействовала достижению взаимопонимания.


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