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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 14:22

Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Киева

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Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Киева

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что половина работников посольства в Киеве будет возвращена на родину. При этом подчеркивается, что речь идет о мере предосторожности, ситуация на границе с Россией не изменилась.

Сотрудники организаций Евросоюза на данном этапе остаются в Украине. Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что не следует драматизировать ситуацию.

Власти США предписали семьям дипломатов покинуть Украину. Получили разрешение вернуться домой и сотрудники, чьи должности не считаются критически важными. В то же время американцы подчеркивают, что это не эвакуация.


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