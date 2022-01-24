Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Киева

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что половина работников посольства в Киеве будет возвращена на родину. При этом подчеркивается, что речь идет о мере предосторожности, ситуация на границе с Россией не изменилась.

Сотрудники организаций Евросоюза на данном этапе остаются в Украине. Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что не следует драматизировать ситуацию.

Власти США предписали семьям дипломатов покинуть Украину. Получили разрешение вернуться домой и сотрудники, чьи должности не считаются критически важными. В то же время американцы подчеркивают, что это не эвакуация.