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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 20:49

Верховный суд США принял иск китайских студентов против положительной дискриминации в вузах

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Верховный суд США принял иск китайских студентов против положительной дискриминации в вузах

Верховный суд США принял к рассмотрению иск против Гарвардского университета, поданный организацией американо-китайских студентов "Студенты за справедливое поступление".

В рамках иска организация обвиняет университет в расовой дискриминации азиатских студентов, набранные которыми на вступительных экзаменах и собеседованиях баллы специально занижались, тогда как баллы афро-американских и испано-американских студентов завышались. В результате, студенту азиатского происхождения для поступления в Гарвард необходимо получить значительно более высокий балл, чем афро-американцу или выходцу из Латинской Америки.

В 2019 году иск был отклонен в федеральном суде в Массачусетсе. Судья Эллисонд Барроу признала, что система поступления в Гарвард неидеально, однако соответствует минимальным установленным конституцией критериям.


При этом она подчеркнула, что расовое и национальное разнообразие в университетских кампусах имеет особое значение, способствуя развитию студентов, улучшая их учебные показатели и поощряя взаимоуважение и взаимопонимание.

Рассмотрение дела в Верховном суде начнется осенью 2022 года.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 02 октября 2019
Суд США отклонил иск китайцев против Гарварда: "Расовое разнообразие важнее индивидуальных показателей"

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