Верховный суд США принял иск китайских студентов против положительной дискриминации в вузах

Верховный суд США принял к рассмотрению иск против Гарвардского университета, поданный организацией американо-китайских студентов "Студенты за справедливое поступление".

В рамках иска организация обвиняет университет в расовой дискриминации азиатских студентов, набранные которыми на вступительных экзаменах и собеседованиях баллы специально занижались, тогда как баллы афро-американских и испано-американских студентов завышались. В результате, студенту азиатского происхождения для поступления в Гарвард необходимо получить значительно более высокий балл, чем афро-американцу или выходцу из Латинской Америки.

В 2019 году иск был отклонен в федеральном суде в Массачусетсе. Судья Эллисонд Барроу признала, что система поступления в Гарвард неидеально, однако соответствует минимальным установленным конституцией критериям.

При этом она подчеркнула, что расовое и национальное разнообразие в университетских кампусах имеет особое значение, способствуя развитию студентов, улучшая их учебные показатели и поощряя взаимоуважение и взаимопонимание.

Рассмотрение дела в Верховном суде начнется осенью 2022 года.