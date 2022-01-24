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NEWSru.co.il :: В мире24 января 2022 г., 10:43

Десятки китайских самолетов вторглись в зону обороны Тайваня

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Тайвань сообщил о вторжении десятков китайских военных самолетов в зону воздушной обороны, в районе острова Пратас. В операции участвовали 34 боевых самолета и четыре самолета радиоэлектронной борьбы.


Вторжение стало самым масштабным с октября 2021 года, когда за несколько дней в зону воздушной обороны вторглись более 70 китайских самолетов. Командование сообщает, что тайваньским ВВС пришлось неоднократно поднимать по тревоге свою авиацию.

Официальный Пекин устраивает подобные провокации уже более года. Власти Тайваня расценивают их как вид военных действий – своеобразную войну на истощение, призванную деморализовать и истощить противника.

Китай считает Тайвань частью своей суверенной территории, лидеры государства заявляют о готовности восстановить территориальную целостность страны. Экспансия КНР вызывает большую обеспокоенность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Десятки китайских самолетов попытались проникнуть в защитную зону Тайваня

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