Около Фолклендских островов затонуло судно с международным экипажем

Вечером 22 июля на юге Атлантики в районе Фолклендских островов затонуло норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia с международным экипажем на борту.

По данным испанского агентства EFE, на борту Argos Georgia, шедшего под флагом острова Святой Елены, были 27 человек – десять испанцев, восемь россиян, пять индонезийцев, два уругвайца, два перуанца.

Найдены тела восьми погибших, их гражданство не указывается. Известно, что из десяти испанцев двое погибли, двое считаются пропавшими без вести, шестеро были спасены.

Судно Argos Georgia принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske.