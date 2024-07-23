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Мир

В Париже арестован россиянин по подозрению в дестабилизации обстановки во время Олимпиады

время публикации: 23 июля 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 22:45
Кадр из видеоролика, производство которого приписывается России
социальные сети

В Париже задержан гражданин России 1984 года рождения, подозреваемый в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

"Во вторник было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 30 лет", – говорится в заявлении прокуратуры.

Издание Le Parisien пишет, что подозреваемый был задержан в воскресенье после возвращения из поездки в Россию, во вторник, 23 июля, ему были предъявлены обвинения.

Источники Le Parisien отмечают, что последствия действий россиянина могли быть "серьезными". Но на данном этапе речь не идет о терроризме.

Отметим, что несколько дней назад в социальные сети был выложен видеоролик, стилизованный под пропагандистские видео, публикуемые ХАМАСом. На этом видео мужчина в "арафатке" и палестинским флагом на черной футболке, обращаясь к французам и Макрону, угрожает им терактами и "реками крови" за поддержку Израиля. Эксперты практически сразу пришли к выводу, что ролик является фейком, а некоторые эксперты предположили, что он был создан в России для дестабилизации обстановки во время Олимпиады.

Мир
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