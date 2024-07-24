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Мир

В Капитолии арестованы сотни еврейских активистов, протестовавших против речи Нетаниягу

время публикации: 24 июля 2024 г., 05:44 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 05:45
В Капитолии арестованы сотни еврейских активистов, протестовавших против речи Нетаниягу
AP Photo/J. Scott Applewhite

В Вашингтоне полиция Капитолия арестовала более 200 протестующих, которые захватили главный зал здания Конгресса в знак протеста против ожидаемой речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По данным двух еврейских организаций, стоящих за протестом, "Еврейский голос за мир" и "IfNotNow", среди задержанных есть раввины, потомки переживших Холокост, студенты, израильтяне и американцы.

Конгрессмен от штата Мичиган Дэн Килди (Демократическая партия) обратился в полицию Капитолия после того, как протестующие ломились в двери его офиса. Он и его сотрудники были вынуждены запереться в кабинете.

Мир
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