В Капитолии арестованы сотни еврейских активистов, протестовавших против речи Нетаниягу

В Вашингтоне полиция Капитолия арестовала более 200 протестующих, которые захватили главный зал здания Конгресса в знак протеста против ожидаемой речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По данным двух еврейских организаций, стоящих за протестом, "Еврейский голос за мир" и "IfNotNow", среди задержанных есть раввины, потомки переживших Холокост, студенты, израильтяне и американцы.

Конгрессмен от штата Мичиган Дэн Килди (Демократическая партия) обратился в полицию Капитолия после того, как протестующие ломились в двери его офиса. Он и его сотрудники были вынуждены запереться в кабинете.