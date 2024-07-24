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Мир

Нетаниягу в ходе встречи с еврейскими лидерами США заявил о прогрессе в продвижении сделки с ХАМАСом

время публикации: 24 июля 2024 г., 05:29 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 05:38
Нетаниягу в ходе встречи с еврейскими лидерами США заявил о прогрессе в продвижении сделки с ХАМАСом
עמוס בן גרשום /לע"מ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе встречи с лидерами еврейских организаций в США и рассказал, что есть прогресс в продвижении сделки с ХАМАСом с целью освобождения заложников.

Он заверил, что "привержен освобождению всех похищенных". При этом премьер подчеркнул, что ХАМАСа не должно быть в Газе.

Нетаниягу заявил, что Израиль находится в состоянии экзистенциальной войны и что существует вероятность того, что враги попытаются атаковать одновременно с нескольких фронтов.

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