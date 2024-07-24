CNN: 86 демократов заявили, что будут бойкотировать речь Нетаниягу в Конгрессе

86 представителей Демократической партии в Палате представителей и Сенате объявили о том, что намерены бойкотировать выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Конгрессе. Об этом сообщил телеканал CNN.

Кроме того, перед Капитолием начали собираться члены пропалестинских и еврейских организаций, протестующих против принятия в Конгрессе израильского лидера. В районе Капитолия перекрыты дороги, усилено присутствие полиции. Сотни полицейских были переброшены из Нью-Йорка в Вашингтон.

Выступление Биньямина Нетаниягу в Конгрессе запланировано на 21:00 по израильскому времени.

Телеканал CNN передал, что ограждения установлены возле Белого дома, который, как ожидается, Нетаниягу посетит в четверг для встречи с Джо Байденом.

Накануне полиция Капитолия арестовала более 200 протестующих, которые захватили главный зал здания Конгресса в знак протеста против ожидаемой речи Биньямина Нетаниягу.

По данным двух еврейских организаций, стоящих за протестом, "Еврейский голос за мир" и "IfNotNow", среди задержанных есть раввины, потомки переживших Холокост, студенты, израильтяне и американцы.

Конгрессмен от штата Мичиган Дэн Килди (Демократическая партия) обратился в полицию Капитолия после того, как протестующие ломились в двери его офиса. Он и его сотрудники были вынуждены запереться в кабинете.