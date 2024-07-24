В Гамбурге за экстремизм закрыт исламский центр

Министерство внутренних дел Германии сообщило о запрете деятельности Исламского центра в Гамбурге и подчиненных ему организаций в связи с тем, что они ставили перед собой экстремистские цели.

По судебному ордеру в восьми федеральных землях были проведены обыски на 53 объектах, принадлежащих организации. Отметим, что в ноябре 2023 года были проведены обыски по 55 адресам, также связанным с Исламским центром.

"Сегодня мы запретили Исламский центр в Гамбурге, который распространяет в Германии экстремистскую, тоталитарную идеологию. Но этот запрет никак не распространяется на мирных последователей шиитской ветви ислама", – заявила глава МВД Нэнси Фезер.

Исламский центр в Гамбурге был основан иранскими студентами в 1950-е годы и управляет старейшей мечетью Германии, построенной в 1961 году. По данным МВД, деятельность центра направлена на распространение революционной концепции руководства Исламской республики Иран.