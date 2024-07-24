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Мир

В Катманду разбился самолет, на борту которого находились 19 человек

время публикации: 24 июля 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 09:52
В Катманду разбился самолет, на борту которого находились 19 человек
AP Photo/Agniia Galdanova

В международном аэропорту Трибхуван в Катманду вскоре после взлета разбился самолет Bombardier CRJ 200 непальской авиакомпании Saurya Airlines, на борту которого находились 19 человек, сообщает Kathmandu Post.

После падения самолета возник пожар.

Известно, что самолет направлялся в Покхару, второй по численности город страны, который считается туристической столицей Непала.

Предполагалось, что среди пассажиров были иностранцы. Однако позже поступила информация о том, что это был тестовый рейс – на борту находился только технический персонал авиакомпании.

Есть погибшие. Сведения о жертвах уточняются.

Мир
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