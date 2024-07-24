Сырский: Россия довела группировку в Украине до полумиллиона солдат

Командующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian поделился оценкой ситуации на украинско-российском фронте. Несмотря на непростое положение, военачальник уверен в победе.

По его словам, за два с половиной года войны российская группировка в Украине выросла более чем в пять раз – от 100000 до 520000 человек. По его сведениям, к концу 2024 года Владимир Путин намерен довести ее численность до 690000 человек. Численность ВСУ генерал разглашать не стал.

Сырский заявил, что в оснащенности российская армия превосходит украинскую в два-три раза. При этом количество российских танков увеличилось с 1700 до 3500, БТР и БМП – с 4500 до 8900, а артиллерийских стволов утроилось. В этих условиях западные поставки, особенно самолетов F-16 получают критическое значение.

Последние успехи российских войск он назвал тактическими, отметив при этом героизм и стойкость своих подчиненных. Сырский отметил, что намерен освободить всю захваченную Россией украинскую территорию, включая Крым.