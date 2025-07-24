Компания Vueling сняла с рейса 50 еврейских детей: они пели на иврите

Британская газета Jewish Chronicle пишет об инциденте, происшедшем на борту самолета бюджетной компании Vueling, который должен был лететь из Валенсии в Париж.

На борту находились 50 еврейских детей из Франции, возвращавшихся из летнего лагеря "Кинерет". Их сопровождала директриса лагеря. Однако, как утверждает авиакомпания, они были сняты с рейса за "неподобающее поведение". Родственники детей заявляют, что те всего лишь пели песни на иврите.

Директриса была задержана полицией – после того, как полицейские грубо повалили ее на землю. Видео ареста широко разошлось в социальных сетях, отреагировал на него и министр по делам диаспоры Амихай Шикли. "Один из членов экипажа назвал Израиль террористическим государством и выгнал детей из самолета. Они все еще в Валенсии, ждут возвращения", – написал он.

Авиакомпания прилагает все усилия, чтобы доказать: у инцидента не было антисемитской подоплеки: "Группа пассажиров вела себя крайне конфронтационно. Они использовали не по назначению спасательное оборудование. Согласно протоколу, была вызвана полиция, которая сняла их с рейса".

Испания – одна из лидеров антиизраильского лагеря в Евросоюзе. Ее руководство неоднократно обвиняла Израиль в геноциде палестинцев. Отметим, что в тот же день было снято еще одно видео: на пути той же группы в аэропорт один из вожатых просит их спрятать все, что выдает в них евреев.