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Мир

Под Тындой разбился самолет с десятками людей на борту

Россия
Авиакатастрофа
время публикации: 24 июля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 10:11
Под Тындой разбился самолет с десятками людей на борту
Russia Emergency Situations Ministry press service via AP

В Амурской области России обнаружены останки самолета Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында и потерпевшего крушение при заходе на посадку недалеко от Тынды.

По словам главы Амурской области Василия Орлова, по предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира, из них пять детей, и шесть членов экипажа.

Причина крушения еще не остановлена. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

Мир
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