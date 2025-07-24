Под Тындой разбился самолет с десятками людей на борту
время публикации: 24 июля 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 10:11
В Амурской области России обнаружены останки самолета Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында и потерпевшего крушение при заходе на посадку недалеко от Тынды.
По словам главы Амурской области Василия Орлова, по предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира, из них пять детей, и шесть членов экипажа.
Причина крушения еще не остановлена. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.