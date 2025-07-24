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Мир

Армия РФ нанесла удары по историческому центру Одессы

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 24 июля 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 09:50
Армия РФ нанесла удары по историческому центру Одессы
ГСЧС по Одессе
Армия РФ нанесла удары по историческому центру Одессы
ГСЧС по Одессе

В ночь на 24 июля армия РФ осуществила очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Атакованы были как военные и промышленные, так и гражданские, в том числе исторические объекты.

В результате удара российских "шахедов" в Одессе были повреждены торговые павильоны на Привозе, возникли пожары в жилых домах. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер, что есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной UNESCO. Информация о пострадавших уточняется.

Вследствие российской ракетной атаки в Черкассах пострадали не менее шести мирных граждан. Возникли пожары.

В Запорожье вследствие атаки дронов возникли пожары в учебном заведении и дачных кооперативах.

Мир
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