Армия РФ нанесла удары по историческому центру Одессы

В ночь на 24 июля армия РФ осуществила очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Атакованы были как военные и промышленные, так и гражданские, в том числе исторические объекты.

В результате удара российских "шахедов" в Одессе были повреждены торговые павильоны на Привозе, возникли пожары в жилых домах. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер, что есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной UNESCO. Информация о пострадавших уточняется.

Вследствие российской ракетной атаки в Черкассах пострадали не менее шести мирных граждан. Возникли пожары.

В Запорожье вследствие атаки дронов возникли пожары в учебном заведении и дачных кооперативах.