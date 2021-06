Во Флориде, в еврейском районе частично обрушился многоэтажный дом: есть жертвы

В ночь на четверг, 24 июня, в Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида) частично обрушился 11-этажный жилой дом. На место происшествия направлены более 80 бригад спасателей.

По предварительным данным, есть жертвы. Официально подтверждена гибель одной женщины, сообщается также о примерно десяти раненых. Но под завалами могут находиться другие люди.

Проводятся поисково-спасательные работы.

Не менее 15 семей, проживавших в этом здании, эвакуированы.

Сайт издания The Jerusalem Post пишет, что трагедия произошла в еврейском районе.

Обрушившееся здание было построено в 1981 году.

Информация уточняется.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY – Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021

BREAKING OVERNIGHT: Building near 88th Street and Collins partially collapsed. We're hearing there were people inside. We don't know yet how many are hurt and if anyone is trapped.



We have multiple crews heading there. Follow tweets for more info. @CBSMiami @CBS4Ted pic.twitter.com/zWMbp8OlV7 – Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) June 24, 2021