Число жертв терактов в Дагестане возросло до 20

Министр здравоохранения республики Дагестан (РФ) Татьяна Беляева сообщила, что число жертв терактов, совершенных 23 июня исламистами в Махачкале и Дербенте, возросло до 20. 46 человек пострадали.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур в республике после терактов в Дербенте и Махачкале. 24-26 июня объявлены в Дагестане отменены все развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги.

Утром 24 июня в Махачкале и Дербенте был отменен "режим контртеррористической операции".

Сведения о жертвах теракта уточняются.

Меликов заявил о ликвидации шести боевиков.

Судя по заявлениям чиновников из руководства Дагестана, основная фаза нейтрализации террористов, совершивших в воскресенье нападения на синагоги и православные церкви, завершена. Но продолжаются обыски и аресты подозреваемых в причастности к этому теракту.

Агентство "Интерфакс" и дагестанские телеграм-каналы написали, что среди участников нападения были двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник. Магомед Омаров задержан и дает показания в полиции. Омаров-старший был членом "Единой России", исключен 24.06.2024 "за дискредитацию".

Согласно сообщениям в зарубежных источниках, сын главы района Осман Омаров поддерживал связи с ячейкой "Исламского государства" в Турции. В Дагестане он занимался строительным бизнесом, владел кафе "Лимонад" в Изербаше.

Названо имя еще одного террориста: Гаджимурад Кагиров, уроженец Сергокалинского района – он был бойцом ММА. Он ликвидирован.

"Блог Дагестана" писал о перестрелке в Саргокале.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что среди погибших и раненых нет израильтян и членов еврейской общины. Синагога в Дербенте выгорела дотла. В Израиле говорят, что террористами были убиты двое "местных гражданских охранников". Согласно официальным данным, погибшие в Дербенте – сотрудники полиции.

Раввин синагоги в Махачкале сообщил израильским СМИ, что боевики обстреляли синагогу, однако в ней в момент нападения не было людей.

Из МИДа в Иерусалиме передали, что "сотрудники посольства Израиля в Москве находятся на связи с главами еврейской общины в Дагестане".

Около 18:00 в Дербенте и Махачкале террористы напали на синагоги и два православных храма. В Дербенте был убит священник. По информации в неофициальных СМИ, он был обезглавлен.