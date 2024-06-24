Террористы атаковали синагоги и церкви в Дагестане: десятки убитых и раненых. Подробности

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жертвами терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня стали 15 полицейских и несколько мирных жителей.

По данным МВД Дагестана, в больницу Махачкалы были доставлены 16 раненых – 13 полицейских и трое гражданских. По другим данным, были ранены не менее 34 человек, среди которых 27 полицейских.

Меликов заявил о ликвидации шести боевиков.

Судя по заявлениям чиновников из руководства Дагестана, основная фаза нейтрализации террористов, совершивших в воскресенье нападения на синагоги и православные церкви, завершена. Но продолжаются обыски и аресты подозреваемых в причастности к этому теракту.

Сведения о жертвах теракта уточняются.

Агентство "Интерфакс" и дагестанские телеграм-каналы написали, что среди участников нападения были двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник. Магомед Омаров задержан и дает показания в полиции.

Согласно сообщениям в зарубежных источниках, сын главы района Осман Омаров поддерживал связи с ячейкой "Исламского государства" в Турции. В Дагестане он занимался строительным бизнесом, владел кафе "Лимонад" в Изербаше.

Названо имя еще одного террориста: Гаджимурад Кагиров, уроженец Сергокалинского района – он был бойцом ММА. Он ликвидирован.

"Блог Дагестана" писал о перестрелке в Саргокале.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что среди погибших и раненых нет израильтян и членов еврейской общины. Синагога в Дербенте выгорела дотла. В Израиле говорят, что террористами были убиты двое "местных гражданских охранников". Согласно официальным данным, погибшие в Дербенте – сотрудники полиции.

Раввин синагоги в Махачкале сообщил израильским СМИ, что боевики обстреляли синагогу, однако в ней в момент нападения не было людей.

Из МИДа в Иерусалиме передали, что "сотрудники посольства Израиля в Москве находятся на связи с главами еврейской общины в Дагестане".

Около 18:00 в Дербенте и Махачкале террористы напали на синагоги и два православных храма. В Дербенте был убит священник. По информации в неофициальных СМИ, он был обезглавлен.