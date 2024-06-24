В подмосковном Фрязино возник сильный пожар в НИИ "Платан", есть жертвы

В понедельник, 24 июня, в главном корпусе научно-исследовательского института "Платан", расположенного в подмосковном Фрязино, возник сильный пожар. Информация подтверждена МЧС РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что горят три этажа административного здания НИИ "Платан".

Проводятся спасательные работы.

Не менее восьми погибших.

Информация о пострадавших уточняется.

На территории НИИ также располагается завод. Организация ведет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производит красители и пигменты, а также неорганические химические вещества. Научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, отмечает "Коммерсант".