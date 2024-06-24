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Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

время публикации: 24 июня 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 20:53
Андрей Гнатов
Wikipedia.org/Mil.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам совещания с военными принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

В своем вечернем видеообращении президент Украины сказал: "Утром было совещание с военными. Были главком, начальник генштаба, министр обороны. ОБсудили ситуацию по ключевым направлениям. Также обсудили кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым".

Также сообщается, что в совещании наибольшее внимание уделялось ситуации на Донбассе и проблемам снабжения ВСУ всем необходимым.

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