Власти Таиланда сообщили о закрытии границы с Камбоджей

Таиланд объявил о закрытии границы с Камбоджей в связи с резким ухудшением отношений между странами после того, как в конце мая в вооруженном столкновении погиб таиландский военнослужащий.

Распоряжение касается всех пограничных переходов между двумя странами. Исключение делается только для гуманитарных случаев, прежде всего пациентов и студентов. Предусмотрены также особые разрешения для исключительных случаев.

В ответ премьер-министр Камбоджи Хун Манет объявил, что с полуночи 23 июня будет приостановлен импорт всех видов топлива и газа из Таиланда. Энергоносители будут закупаться в других странах.