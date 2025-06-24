Верховный суд США разрешил высылать мигрантов в третьи страны

Верховный суд США принял решение, позволяющее американской администрации депортировать мигрантов в страны, не являющиеся их родиной. Шесть судей поддержали вердикт, трое проголосовали против.

Суд отменил решение низшей судебной инстанции, которая требовала от властей предоставить мигрантам реальную возможность сообщить об опасностях, с которыми они могут столкнуться в случае депортации.

Обращение в суд было связано с восемью мигрантами из Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Южного Судана, Мексики и Лаоса, которые были депортированы в Южный Судан в мае 2025 года. Представители администрации заявили, что речь идет о "худших из худших".

Либеральные судьи Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Броун Джексон, проголосовавшие против, отметили в вердикте, что тот поощряет беззаконие. Министерство национальной безопасности назвало решение суда победой безопасности американского народа.