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Мир

Верховный суд США разрешил высылать мигрантов в третьи страны

Нелегалы
США
время публикации: 24 июня 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 09:01
Верховный суд США разрешил высылать мигрантов в третьи страны
AP Photo/J. Scott Applewhite

Верховный суд США принял решение, позволяющее американской администрации депортировать мигрантов в страны, не являющиеся их родиной. Шесть судей поддержали вердикт, трое проголосовали против.

Суд отменил решение низшей судебной инстанции, которая требовала от властей предоставить мигрантам реальную возможность сообщить об опасностях, с которыми они могут столкнуться в случае депортации.

Обращение в суд было связано с восемью мигрантами из Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Южного Судана, Мексики и Лаоса, которые были депортированы в Южный Судан в мае 2025 года. Представители администрации заявили, что речь идет о "худших из худших".

Либеральные судьи Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Броун Джексон, проголосовавшие против, отметили в вердикте, что тот поощряет беззаконие. Министерство национальной безопасности назвало решение суда победой безопасности американского народа.

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