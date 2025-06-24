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Мир

Встреча в верхах на фоне двух войн: в Гааге открывается саммит NATO

Война в Украине
NATO
Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 11:32
Встреча в верхах на фоне двух войн: в Гааге открывается саммит NATO
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В Гааге начинает работу саммит лидеров государств Североатлантического альянса. Он проходит на фоне двух военных конфликтов: войны в Иране, которая, согласно президенту США Дональду Трампу, закончилась прекращением огня, и российско-украинской войны.

Основным вопросом на повестке дня двухдневной встречи глав государств NATO станет увеличение оборонных расходов. Должно быть принято решение об увеличении до 5% этой статьи бюджета. Альянс также намерен продемонстрировать единство перед лицом возможного нападения России.

В Гаагу прибудет и президент Украины Владимир Зеленский. Он рассчитывает на встречу с Трампом в кулуарах саммита. Однако прорыва в отношении поддержки вступления Украины в альянс ему ожидать не следует. Неясно также, в какой форме Украина будет упомянута в итоговом коммюнике.

Мир
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