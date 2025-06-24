Встреча в верхах на фоне двух войн: в Гааге открывается саммит NATO

В Гааге начинает работу саммит лидеров государств Североатлантического альянса. Он проходит на фоне двух военных конфликтов: войны в Иране, которая, согласно президенту США Дональду Трампу, закончилась прекращением огня, и российско-украинской войны.

Основным вопросом на повестке дня двухдневной встречи глав государств NATO станет увеличение оборонных расходов. Должно быть принято решение об увеличении до 5% этой статьи бюджета. Альянс также намерен продемонстрировать единство перед лицом возможного нападения России.

В Гаагу прибудет и президент Украины Владимир Зеленский. Он рассчитывает на встречу с Трампом в кулуарах саммита. Однако прорыва в отношении поддержки вступления Украины в альянс ему ожидать не следует. Неясно также, в какой форме Украина будет упомянута в итоговом коммюнике.